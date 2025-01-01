В России проходит акция по сбору макулатуры "Бум Батл"

АНО "Национальные приоритеты" совместно с Всероссийским экологическим общественным движением "Экосистема" проводит 6-й сезон Всероссийской акции по сбору макулатуры "Бум Батл".

С 2025 года акция проходит в новом формате – теперь сдавать макулатуру можно круглый год. Новый сезон проекта стартовал 25 марта, а итоги "Бумбатла" подведут в марте 2026 года.

В основе акции в 2025 году - соревнование среди детских садов, школ, вузов, колледжей, компаний, ритейлеров, семей и всех жителей страны. Главная цель проекта - формирование экологических привычек и культуры бережного отношения к родной природе.

Чтобы принять участие в акции "БумБатл", необходимо зарегистрироваться на сайте проекта бумбатл.рф. При регистрации указать организацию или подтвердить самостоятельное участие, выбрать на интерактивной карте ближайший пункт приема, отнести бумагу туда, получить акт о сдаче и загрузить его в личный кабинет.