"Где полиция?" От устроенного на могиле Паши Техника волосы дыбом

Пашу Техника проводили в последний путь. Но похороны рэпера превратились в бедлам. Фанаты музыканта истерили в церкви, распивали алкогольные напитки, а на могиле и вовсе устроили представление, выходящее за рамки приличия.

Корреспондент "ТВ Центра" побывал на панихиде и снял на видео, как уже после похорон одна из поклонниц пыталась положить неизвестное вещество на могилу Техника. Горсть белых таблеток девушка протянула к кресту и фотографировала. От такого представления даже у самих фанатов Паши волосы встали дыбом. "Где полиция?" — выкрикнул кто-то из толпы, чем, видимо, спугнул девушку.

Видимо, Техник предчувствовал что-то подобное и поэтому был против, чтобы его хоронили традиционным способом. В последнем интервью музыкант заявил, что не хочет ни гроба, ни могилы. "Оставьте тело гнить", — была последняя воля рэпера.

Напомним, Паша Техник скончался в ночь на 5 апреля. Причиной смерти официально назвали бактериальную пневмонию и септический шок. 10 дней 40-летний рэпер был в коме, но спасти его не удалось.