Минюст внес в реестр иноагентов экс-главу МИД России Козырева*

Реестр иностранных агентов Министерства юстиции расширен. В перечень внесен бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев. Пост главы МИД он занимал с 1990 по 1996 годы. Проживающий с 2012 года в США экс-министр распространял фейки о российской армии и недостоверную информацию о политике и решениях российских властей. Выступал против специальной военной операции России на Украине.

Как сказано в сообщении на сайте Минюста, в реестр иноагентов также включена бывший аналитик Управления ФСИН по Москве Анна Каретникова*. Список пополнили писатель и филолог Николай Эпле*, украинская журналистка Дарья Счастливая* и общественно-политическое движение "Удмуртия против коррупции"**.

В ведомстве отметили, что все включенные в реестр граждане распространяли фейки о ВС России. Они выступали против специальной военной операции, распространяли недостоверную информацию о российской власти.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России

** Юридическое лицо, выполняющее функции иноагента