В Петербурге началась встреча Путина с Уиткоффом

В Санкт-Петербурге началась встреча Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Первые кадры переговоров распространила пресс-служба Кремля.

Как ранее сообщил пресс-секретарь главы нашего государства Дмитрий Песков, в центре внимания переговоров будет украинский кризис. Он предупредил, что не стоит ждать прорыва - идет обмен мнениями, стороны доводят позиции друг другу.

Пока Москва и Вашингтон вырабатывают формулу урегулирования на Украине, европейские руководители готовы увязнуть в конфликте.