Российская армия в зоне СВО продолжает продвижение в глубину обороны противника. За неделю наши бойцы освободили четыре населенных пункта - Катериновку в ДНР, Басовку и Журавку в Сумской области и село Гуево в курском приграничье.

Противник за это время потерял на всех направлениях более 10 тысяч боевиков. С 5 по 11 апреля, как сообщили в Минобороны, нанесены восемь групповых ударов высокоточным оружием большой дальности по военным аэродромам и предприятиям ВПК Украины, а также местам дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников.

Как доложили сегодня министру обороны, который побывал в расположении группировки "Запад", с начала года только в направлении Изюма освобождены 18 населенных пунктов. Еще четыре российские войска берут под контроль в эти минуты. Министр обороны провел совещание со старшими офицерами, а также вручил награды отличившимся бойцам.