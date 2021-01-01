Близкий человек раскрыл правду о Кадышевой после слов невестки

Надежда Кадышева очень плохо себя чувствует и живет на таблетках. Об этом заявила бывшая невестка певицы Габриелла Мерман. Она дала скандальное интервью, в котором раскрыла тайны семьи артистки.

"Надежда давно очень сильно болеет, живет на таблетках. У нее даже нет телефона, она существует в некой изоляции", — заявила бывшая жена Григория Костюка.

Эти слухи прокомментировал близкий Кадышевой человек, бывший директор "Золотого кольца" Дмитрий Фомин. Он опроверг высказывания Габриеллы. Хотя отметил, что из-за работы Надежда Никитична очень сильно устает.

"Я уверен, у неё всё в порядке. Надежда Никитична сейчас очень много работает. Когда у человека какая-то тяжёлая болезнь, для него это сложно. У нас все люди понемногу болеют, особенно с возрастом. В этом нет ничего удивительного. Это больше раздуто: если бы было что-то, не дай бог, серьёзное, она бы просто не смогла выходить на сцену", — сообщил бывший директор ансамбля.

Слухи о том, что Кадышева серьезно больна появились примерно 7 лет назад, когда артистка перенесла сердечный приступ. В 2021 году сын исполнительницы в беседе с журналистами упомянул, что у Надежды Никитичны периодически скачет давление, его слова приняли как подтверждение того, что семья скрывает болезнь артистки, передает "Абзац".