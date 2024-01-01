Освобожденных в Тунисе россиян отправили домой без денег и телефонов

Освобожденные властями Туниса россияне направляются в Россию налегке. Их привезли в аэропорт без теплых вещей, телефонов и денег. Они уже на пути домой, летят разными рейсами, сообщил брат одного из граждан России.

Информацию об освобождении граждан России ранее подтвердило российское посольство в Тунисе. Как сообщалось ранее, одиннадцать российских туристов отправились в поселение Хайдра, расположенное недалеко от границы с Алжиром, чтобы посетить античные памятники. В ноябре 2024 года они перестали выходить на связь, позднее выяснилось, что они были задержаны местными властями. Их заподозрили в причастности к терроризму, однако обвинения им так и не предъявили.

Накануне стало известно, что что судья управления по борьбе с терроризмом в Тунисе принял решение об освобождении 11 россиян. Расследование доказало их непричастность, передает ТАСС.