"Мне так обидно!": жена Евгения Петросяна сорвалась

Татьяна Брухунова уже несколько лет отбивается от хейтеров. Тысячи недоброжелателей пишут в Сети оскорбления жене Евгения Петросяна, но обычно девушка ловко давала им отпор.

Народ возмущает, что молодая красавица стала женой народного артиста РСФСР. Люди цепляются к нарядам Татьяны, винят ее в крахе прошлого брака юмориста. Брухунова все это стойко терпела. Но, когда из-за жалоб хейтеров ее соцсети стали блокировать, Татьяна сорвалась.

Группа людей атаковала блог жены Петросяна. Они пожаловались на публикацию Брухуновой о балете. Брухунова искренне удивилась, что кому-то показалось неприемлемым видео, снятое в театре.

"Мне стало так обидно, поэтому решила видео записать. Какие-то недобрые люди жаловались на мою публикацию с балета Бориса Эйфмана. И соцсеть заблокировала мне музыку. Думаю, что у этих людей в головах, почему они такие злые? Балет-то им чем не угодил? Очень обидно", — посетовала Татьяна.

Жена Петросяна назвала этих нехороших людей редисками. "Если смотрите это, то знайте, что я думаю о вас очень плохо. Это максимум, что я могу себе позволить сказать, но думаю я о вас гораздо хуже, чем говорю", — заявила Брухунова.