Зеленский из Кривого Рога выпрашивал у кураторов десять ЗРК

Владимир Зеленский прибыл в свой родной город Кривой Рог в Днепропетровской области. Глава киевского режима попросил союзников передать Украине зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot.

Как написал Зеленский в своем Telegram-канале, он обсудил с министром обороны подготовку к предстоящей встрече в Рамштайне, которая запланирована на пятницу. Он подчеркнул, что приоритет Киева - противовоздушная оборона: прежде всего, противоракетная оборона от баллистических угроз.

Зеленский сообщил, что призвал участников заседания Контактной группы в формате "Рамштайн", которое проходит сегодня, сосредоточить внимание прежде всего на ПВО для Украины. Это действительно нужно Киеву, написал он.