Путин призвал объединить беспилотники в разведывательно-ударный контур

Разработка и выпуск беспилотных летательных аппаратов корабельного базирования, а также морских дронов важны для качественного развития российского флота, заявил Владимир Путин. Президент России призвал интегрировать беспилотники различных типов в единый разведывательно-ударный контур.

Как заявил глава государства на совещании по вопросам развития Военно-морского флота, все системы, действующие в воздухе, под водой, на морской поверхности должны быть связаны с российской спутниковой группировкой.

Владимир Путин также сообщил на совещании, что динамика обстановки в мире и развитие технологий требуют формирования нового облика Военно-морского флота. В ближайшие десять лет на строительство новых кораблей будет выделено 8,4 триллиона рублей, передает РИА Новости.