У Стаса Костюшкина нашли усадьбу за 500 млн рублей в селе под Рязанью

Певец Стас Костюшкин оказался обладателем элитой недвижимости. Артисту принадлежит целая усадьба на родине Сергея Есенина.

Но, как стало известно журналистам, исполнитель хита "Женщина, я не танцую" пытается избавиться от особняка и прилегающей к нему территории. В объявлении о продаже говорится, что певец хочет выручить за усадьбу 500 миллионов рублей.

Площадь усадьба 1329 квадратных метров. На участке — трехэтажный дом, баня с купелью, зона СПА с сауной, джакузи под открытым небом, тренажерный зал, солярий.

В доме семь комнат. На первом этаже находится роскошная гостиная с камином и несколькими диванами, а также столовая зона и бильярдная комната. На втором этаже спальни с отдельными санузлами.

Как утверждает "КП-Рязань", Костюшкин решил продать недвижимость в селе Константиново, потому редко там бывает. Музыкант наведывается в свою усадьбу примерно раз в три месяца.