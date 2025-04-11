"Язык тела": Жест Уиткоффа выдал его отношение к Путину

Стивен Уиткофф в начале встречи с российским лидером жестом выдал свое истинное отношение к Владимиру Путину. Поведение спецпосланника президента США Дональда Трампа оценила специалист по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева.

Эксперт прокомментировала опубликованное в сети видео. На кадрах видно, как представитель Трампа перед рукопожатием с российским президентом прикладывает руку к сердцу. Николаева пояснила, что этикетом предусмотрено лишь рукопожатие. Все остальные движения раскрывают личность для окружающих, пишет "Лента.ру".

В Санкт-Петербурге проходят переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа. Уиткофф прилетел в Северную столицу утром 11 апреля. Истинное отношение спецпредставителя Трампа к российскому президенту очень добросердечное, заключила Николаева.