В ДНР продолжается активное наступление российских войск. Наши военные отбросили противника ещё почти на пять километров на дзержинском направлении. Поступают сообщения о том, что полностью взят под контроль поселок Калиново. Под угрозой ликвидации группировка ВСУ в населённом пункте Богатырь.

Попытка националистов контратаковать закончилась провалом. Убиты как минимум 20 боевиков. Сожжены две бронемашины. В Сумской области наши подразделения не дали ВСУ перебросить резервы из Юнаковки к Курскому приграничью.

Оставшись без подкрепления, украинские террористы, под постоянным огнём авиации и артиллерии тульских десантников, вынуждены бросать позиции и отступать.

Массированный удар с применением беспилотных аппаратов нанесён этой ночью по объектам националистов. По предварительным данным, поражены склады и цеха по производству вооружений, а также военные аэродромы ВСУ в том числе в Николаеве, Одессе, Константинове, Чернигове и Кировограде, сообщает "ТВ Центр".