"Поехали!": Россия отмечает День космонавтики

В России отмечают День космонавтики. 64 года назад человек впервые совершил полёт на околоземную орбиту, имя Юрия Гагарина узнал весь мир. Знаменитое "Поехали!" стало символом начала покорения Вселенной.

Пожалуй, не найти счастливее людей на всём белом свете, чем космонавты. Созерцать Землю из иллюминатора, находясь в четырёхстах километрах от неё, решать задачи космического масштаба - то, о чём другие могут только мечтать. Романтики в представлении большинства, между тем - настоящие герои, технические гении, лучшие из лучших. Они с орбиты спешат поздравить всех и каждого с Днём космонавтики.

Иван Вагнер, космонавт "Роскосмоса": "Миллионы мальчишек и девчонок мечтали стать космонавтами после полёта Юрия Гагарина. И сегодня мы рады видеть, что всё больше детей проявляют интерес к космонавтике. Россия всегда славилась талантами, и благодаря подвигу десятков тысяч мужчин и женщин мы стали первыми в космосе".

12 апреля 1961 года в 9 часов утра ракета-носитель "Восток" с кораблём "Восток" была запущена с космодрома "Байконур". 108 минут навсегда изменили ход истории. Полёт Юрия Гагарина стал прорывом в новое измерение - космическое пространство. Человек, который первым отправился к звёздам, на многие десятилетия - больше чем кумир. Символ гения, мощи, бесстрашия, огромной страны - Советского Союза.

О времени, проведённом на орбите, Гагарин будет рассказывать докерам, шахтёрам, рабочим, президентам и даже английской королеве. Все без исключения мечтали увидеть легенду.

За мечтой к звёздам отправлялись снова и снова. Герои-космонавты - покорители космоса у всех на слуху. Их до сих пор превозносят до небес. Валентина Терешкова - единственная женщина, совершившая одиночный орбитальный полёт. Алексей Леонов первым вышел в открытый космос.

Стыковка советского космического корабля "Союз-19" и американского "Аполлона" известна, как рукопожатие в космосе - программа экспериментального полёта, в ходе которой представители стран-соперниц пожали друг другу руки на околоземной орбите.

За 60 с лишним лет из первопроходцев и пилотов космических кораблей космонавты превратились в универсальных специалистов. Они - руки и глаза учёных. Космос, как говорил Циолковский - неисчерпаемый источник ресурсов. Открытия, сделанные на околоземной орбите, бесценны.

С гагаринского старта отправилась в космос 73-я экспедиция МКС. И быстрее, чем пассажиры добираются из Москвы до Санкт-Петербурга - через три часа с небольшим люки открыты. В праздник, прославляющий покорителей Вселенной, два экипажа на орбите будут вместе.