Что стало с королевскими корги спустя 2 года после смерти Елизаветы II

Елизаветы II не стало 8 сентября 2022 года. В своем завещании королева указала, что ее любимые корги Муик и Сэнди должны переехать жить к Саре Фергюсон.

Бывшая жена принца Эндрю всегда была любимицей Елизаветы II, поэтому не удивительно, что именно ей королева передала самое ценное. В первые полгода жизни с Муиком и Сэнди Сара Фергюсон рассказывала, что собаки чувствуют присутствие души прежней хозяйки. По словам герцогини Йоркской, корги часто "лают в пустоту", как будто призрак Елизаветы "проходит мимо".

Но, похоже, хвостики привыкли к новой хозяйке и больше не пугают Сару странными выходками. Фергюсон на своей странице в соцсети показала, как сейчас живут Муик и Сэнди. Она опубликовала фото собак. Выглядят песики прекрасно, они все такие же упитанные, а их шерстка блестит.

"Жизнь просто ярче с этими удивительными пушистыми друзьями рядом", — поделилась Сара.