Россиянка завоевала золото на чемпионате Европы по борьбе в Братиславе

Золотую медаль чемпионата Европы по борьбе в весовой категории до 57 килограммов завоевала россиянка Ольга Хорошавцева. Российская спортсменка в финале победила представительницу Турции Эльвиру Сулейман Команоглу, передает ТАСС.

Ранее на чемпионате Европы 2025 года, который проходит в Братиславе, завоевали золото пятеро российских борцов вольного стиля. Также россияне получили две серебряные и одну бронзовую медаль.

Звание чемпионов Европы завоевали в весовой категории до 57 килограммов - Начын Монгуш, до 61 килограмма - Заур Угуев, до 65 килограммов - Ибрагим Ибрагимов. Давид Баев стал чемпионом в категории до 70 килограммов, а в категории до 79 килограммов золото завоевал Ахмед Усманов.