Песков раскрыл детали переговоров Путина с Уиткоффом

Переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Дональда Трампа прошли в деловой обстановке. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, атмосфера обычная, деловая. Это рабочая встреча, достаточно продолжительная по времени – как, впрочем, и предыдущие встречи. Песков откликнулся на просьбу журналистов прокомментировать старт переговоров, передает РИА Новости.

Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург 11 апреля. Переговоры с российским лидером Владимиром Путиным проходили в президентской библиотеке. Как стало известно, встреча продлилась 4,5 часа.