Вдова узнала, из-за чего умер Александр Кузьмин: "Я боюсь даже рассказывать"

Брата Владимира Кузьмина Александра не стало в конце марта. Трагедия произошла в Сочи. 63-летний музыкант стоял на автобусной остановке, когда ему вдруг стало плохо. Медики спасти Кузьмина не смогли.

Точная причина смерти артиста не называлась. Чтобы разобраться, что же произошло в тот роковой день, вдова музыканта Наталья полетела в Сочи. Женщина пообщалась с полицейскими и выяснила подробности. Однако оглашать полученную информацию Наталья не планирует, она лишь дала понять, смерть ее мужа была ужасной.

"В невероятно кратчайшие сроки нам удалось восстановить почти полную картину событий. То, что произошло, я боюсь даже рассказывать. Скорее всего, даже на телеканалах я этого не скажу. Я забрала телефон мужа, посмотрела все, и мне все стало ясно", — поделилась Кузьмина на своей странице в соцсети.

Ранее в окружении Александра Кузьмина поговаривали, что музыканта сгубил алкоголь. Сын артиста на похоронах заявил, что его могли отравить и ограбить.