Вашингтон прокомментировал встречу Уиткоффа с Путиным

Поездка спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Россию и его встреча с российским лидером Владимиром Путиным - еще один шаг к окончательному урегулированию на Украине. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, именно так рассматривают этот визит в Вашингтоне.

Каких-либо подробностей переговоров Ливитт не сообщила. Переговоры продолжаются, так что пресс-секретарь решила не опережать президента США Дональда Трампа и его команду. По ее словам, американский лидер ясно дал понять, что по-прежнему недоволен обеими сторонами конфликта. Трамп хочет прекращения боевых действий.

По словам Ливитт, в Белом доме считают, что имеют рычаги влияния на переговорах о сделке о мире. И Трамп намерен использовать эти рычаги - президент настроен на то, чтобы довести дело до конца, приводит слова пресс-секретаря ТАСС.