Индейка с апельсинами и ароматными травами: пошаговый рецепт с видео

Сегодня готовим индейку с апельсинами и соусом. Это настоящий кулинарный шедевр!

Ингредиенты: Филе индейки

Лимон

Апельсин

Апельсиновый сок

Петрушка

Базилик

Масло сливочное

Чеснок

Соль

Кукурузный крахмал

Вода

Черный молотый перец

Масло растительное

1. Для начала измельчаем зелень базилика, зелень петрушки, пару зубчиков чеснока, добавляем соль и сливочное масло. Перемешиваем получившуюся ароматную смесь, отставляем в сторону и займемся индейкой ножом.

2. Прорезаем в индейке кармашек и закладываем вовнутрь смесь масла с травами.

3. Нарезаем ломтиками апельсин. Выкладываем сверху на индейку и отправляем на гриль или сковороду запекаться под крышкой.

4. Приготовим соус. Для этого в сотейнике смешаем кукурузный крахмал с двумя ложками воды. Добавим апельсиновый сок и цедру апельсина. Немного свежемолотого перца. Перемешиваем и готовим до загустения.

5. Индейка готова. Снимаем ее с решетки гриля, выкладываем сверху соус и подаем к столу.

Обязательно попробуйте это простое и очень вкусное блюдо. Его вы сможете приготовить как на открытом огне, на свежем воздухе, так и дома, на сковороде или в духовке.