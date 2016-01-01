Индейка с апельсинами и ароматными травами: пошаговый рецепт с видео

Сегодня готовим индейку с апельсинами и соусом. Это настоящий кулинарный шедевр!
Ингредиенты:
- Филе индейки
- Лимон
- Апельсин
- Апельсиновый сок
- Петрушка
- Базилик
- Масло сливочное
- Чеснок
- Соль
- Кукурузный крахмал
- Вода
- Черный молотый перец
- Масло растительное
1. Для начала измельчаем зелень базилика, зелень петрушки, пару зубчиков чеснока, добавляем соль и сливочное масло. Перемешиваем получившуюся ароматную смесь, отставляем в сторону и займемся индейкой ножом.
2. Прорезаем в индейке кармашек и закладываем вовнутрь смесь масла с травами.
3. Нарезаем ломтиками апельсин. Выкладываем сверху на индейку и отправляем на гриль или сковороду запекаться под крышкой.
4. Приготовим соус. Для этого в сотейнике смешаем кукурузный крахмал с двумя ложками воды. Добавим апельсиновый сок и цедру апельсина. Немного свежемолотого перца. Перемешиваем и готовим до загустения.
5. Индейка готова. Снимаем ее с решетки гриля, выкладываем сверху соус и подаем к столу.
Обязательно попробуйте это простое и очень вкусное блюдо. Его вы сможете приготовить как на открытом огне, на свежем воздухе, так и дома, на сковороде или в духовке.