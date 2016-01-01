Индейка с апельсинами и ароматными травами: пошаговый рецепт с видео

Сегодня готовим индейку с апельсинами и соусом. Это настоящий кулинарный шедевр!

Ингредиенты:

  • Филе индейки
  • Лимон
  • Апельсин
  • Апельсиновый сок
  • Петрушка
  • Базилик
  • Масло сливочное
  • Чеснок
  • Соль
  • Кукурузный крахмал
  • Вода
  • Черный молотый перец
  • Масло растительное

1. Для начала измельчаем зелень базилика, зелень петрушки, пару зубчиков чеснока, добавляем соль и сливочное масло. Перемешиваем получившуюся ароматную смесь, отставляем в сторону и займемся индейкой ножом.

2. Прорезаем в индейке кармашек и закладываем вовнутрь смесь масла с травами.

3. Нарезаем ломтиками апельсин. Выкладываем сверху на индейку и отправляем на гриль или сковороду запекаться под крышкой.

4. Приготовим соус. Для этого в сотейнике смешаем кукурузный крахмал с двумя ложками воды. Добавим апельсиновый сок и цедру апельсина. Немного свежемолотого перца. Перемешиваем и готовим до загустения.

5. Индейка готова. Снимаем ее с решетки гриля, выкладываем сверху соус и подаем к столу.

Обязательно попробуйте это простое и очень вкусное блюдо. Его вы сможете приготовить как на открытом огне, на свежем воздухе, так и дома, на сковороде или в духовке.