Окружение предыдущего президента США Джо Байдена знало о недостатках украинского лидера Владимира Зеленского. Однако никому об этом не говорили, тщательно скрывая этот факт, пишет ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети Х.

Боуз прокомментировал высказывание бывшего главы госдепа Энтони Блинкена. Тот ранее в интервью CNBC признался, что администрация Байдена испытывала серьезные сложности в отношениях с Зеленским, однако от общественности этот факт тщательно скрывался.

Как написал ирландский журналист, Блинкен знал, что Зеленский — некомпетентный дурак. Они просто никому об этом не говорили. Ранее и официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о брезгливом отношении экс-главы госдепа и всего Запада к Зеленскому.