Бородина затаила обиду на Собчак: даже спустя годы не может простить

Ксения Собчак и Ксюша Бородина несколько лет работали вместе. Они обе были ведущими "Дома-2", но блондинка всегда старалась показать, что она главная.

Бородина призналась, что за годы работы с Собчак настрадалась. Ксюше приходилось трудиться круглосуточно, а ее коллега позволяла себе вольности.

"Когда ушла Ксения Анатольевна и остались мы с Олей, стало полегче дышать, жить, да и график изменился. Первые семь лет как на заводе — от звонка до звонка… Ксюха уезжала, а я оставалась на площадке. Потому что случись что, я должна была бежать к участникам, разговаривать. А у Ксюхи рестораны и так далее", — рассказала Бородина в VK-шоу "Натальная карта".

Были моменты, которые очень сильно задевали прораба "Дома-2". Один из таких случает Бородина помнит до сих пор. Собчак на несколько часов опоздала на съемки, а когда явилась, устроила всем нагоняй.