Бородина затаила обиду на Собчак: даже спустя годы не может простить

Ксения Собчак и Ксюша Бородина несколько лет работали вместе. Они обе были ведущими "Дома-2", но блондинка всегда старалась показать, что она главная.
Бородина призналась, что за годы работы с Собчак настрадалась. Ксюше приходилось трудиться круглосуточно, а ее коллега позволяла себе вольности.
"Когда ушла Ксения Анатольевна и остались мы с Олей, стало полегче дышать, жить, да и график изменился. Первые семь лет как на заводе — от звонка до звонка… Ксюха уезжала, а я оставалась на площадке. Потому что случись что, я должна была бежать к участникам, разговаривать. А у Ксюхи рестораны и так далее", — рассказала Бородина в VK-шоу "Натальная карта".
Были моменты, которые очень сильно задевали прораба "Дома-2". Один из таких случает Бородина помнит до сих пор. Собчак на несколько часов опоздала на съемки, а когда явилась, устроила всем нагоняй.
"Она говорит: „Я приеду на лобное к девяти“. Девять, десять, одиннадцать, двенадцать, час ночи. Я говорю: „Ребят, пожалуйста, можно я отведу? Только она приедет и убьет нас всех“. Мне отвечают: „Уже всем спать надо“. В итоге я провела лобное. Мы уже расходились, я садилась в машину… И тут приехала Собчак со словами: „Ни фига! Все идем обратно и записываем заново“", — посетовала Бородина.