Переговоры Путина и Уиткоффа в Петербурге завершились

Президент Владимир Путин и спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф завершили переговоры. Как отмечает РИА Новости, встреча продлилась четыре с половиной часа.

Как сообщили в Кремле, темой встречи Путина и спецпосланника президента США были аспекты украинского урегулирования.

"Глава российского государства провёл встречу со специальным посланником президента Соединённых Штатов Америки Стивеном Уиткоффом. Тема встречи – аспекты украинского урегулирования", - сообщается на сайте Кремля.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков раскрыл некоторые детали переговоров Путина с Уиткоффом. По словам спикера Кремля, атмосфера встречи была обычная, деловая.