Спецпосланник Трампа улетел из России после встречи с Путиным

Самолет спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа вылетел из Пулково. Частный джет Gulfstream G650ER взлетел около 23:00 и направился в сторону эстонской границы, следует из данных сервиса Flightradar.

Стивен Уиткофф прилетел в Санкт-Петербург в пятницу днем, чтобы встретиться с Владимиром Путиным. Российский президент принял его около 17:00. Встреча длилась почти пять часов и завершилась около 22:30.

В Кремле уточнили, что темой встречи Путина и Уиткоффа были аспекты украинского урегулирования.

Комментируя итоги встречи Владимира Путина и Стивена Уиткоффа глава РФПИ Кирилл Дмитриев, который принимал в ней участие, заявил, что переговоры прошли продуктивно.