Киев нарушил энергетическое перемирие более 60 раз

С 18 марта Киев более 60 раз нарушил мораторий на удары по объектам энергетики. Об этом сообщил РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

Дипломат напомнил, что в марте президентами России и США было согласовано 30-дневное перемирие, его поддержал и главарь киевского режима. 18 марта мораторий вступил в силу. С этой даты удары ВСУ по российским энергетическим объектам предпринимаются ежедневно, иногда по несколько раз в день.

Только накануне, 11 апреля Минобороны России сообщило о пяти ударах по объектам энергетики в четырёх регионах.