Путин обратился к россиянам по случаю Дня космонавтики

Владимир Путин поздравил работников космической отрасли с праздником. По словам президента, День космонавтики объединяет все поколения граждан нашей страны.

Самые тёплые слова глава государства адресовал первопроходцам, ветеранам ракетно-космической отрасли, которые своим самоотверженным трудом заложили традиции честного служения избранному делу, Родине, народу.

Путин назвал эпохальным событием XX века полёт Юрия Гагарина. Страна также гордится плеядой выдающихся учёных, конструкторов, космонавтов, инженеров, военных и гражданских специалистов, работавших в космической отрасли.

12 апреля 1961 года состоялся первый полёт человека в космическое пространство. Советский космонавт Юрий Гагарин провёл в космосе 108 минут, облетев Землю один раз.