Сергей Собянин поздравил с Днём космонавтики работников и ветеранов отрасли, мэр Москвы пожелал им крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в работе.

Юрий Гагарин воплотил мечту миллионов жителей планеты о путешествии к звёздам, и это стало результатом прорывного труда выдающихся отечественных учёных, конструкторов и инженеров, написал Собянин на своей странице "ВКонтакте".

Он отметил, что сегодня перед отраслью стоят новые масштабные задачи. Помогают их решать московские предприятия: они производят много важного и уникального для освоения космоса.

12 апреля 1961 года состоялся первый полёт человека в космическое пространство. Советский космонавт Юрий Гагарин провёл в космосе 108 минут, облетев Землю один раз.