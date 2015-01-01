В Омане решается судьба иранской ядерной программы

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф прибыл в Оман. Там сегодня при помощи посредников он проведёт переговоры с делегацией Тегерана. В столицу султаната также прибыл министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, сообщает "ТВ Центр".

Официальной информации пока мало, но американский президент несколько раз называл предстоящие переговоры очень важной встречей. В 2018 году предыдущая администрация Трампа в одностороннем порядке вышла из международного соглашения по иранской ядерной программе, известной как "Совместный всеобъемлющий план действий", и ввела против Тегерана новые санкции.

"Договориться можно будет, но нужно предложить что-то очень серьёзное, не только снятие всех санкций. Что Трамп хочет прежде всего? Остановку ракетных программ раз и навсегда. Чтобы не было носителей, которые могут быть разработаны Ираном, которые могут донести ядерные удары до США. Но та альтернатива, которая уже в 2015 году предлагалась Ирану, не сыграла. Значит, надо предложить что-то большее", - считает член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков.