Снежная буря накрыла Крымский полуостров

В Крыму ликвидируют последствия южного циклона. Он принёс в регион снегопады, дождь и сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду. Действует штормовое предупреждение.

Апрельская шутка погоды затянулась, говорят в Крыму. Зима вернулась на полуостров второй раз за неделю. Мокрый снег облепил ветви деревьев и тянет их вниз, не каждая выдержит такой вес.

Учитывая, что в Крыму уже всё зацвело, получилась настоящая сказка "Двенадцать месяцев". В шоке вся природа: утки и лебеди ёжатся от холода, прячут клювы под крылом. У них вот-вот появится потомство, а тут такой катаклизм.

Ненастье началось накануне. Сильные порывы ветра, ледяной дождь, град, крупные хлопья сменяли друг друга. Южному берегу тоже досталось. На Ай-Петри снега выпало больше, чем за всю зиму. Ошарашенные косули спускаются с гор в поисках еды.

Впрочем, синоптики уверяют – никакой аномалии. Снег в апреле в Крыму не частное, но обычное явление. Причина - проникновение арктического воздуха. В 1965 года температура и вовсе опускалась до минус 15 градусов.