В России началось снижение цен на продукты и технику

В России началось снижение цен на некоторые продукты и товары народного потребления. Как выяснил ТАСС, ретейлеры начали снижать цены в связи с укреплением рубля.

К примеру, на официальном сайте ЦУМа появилось уведомление о снижении цен на 12%. Цены падают и на Wildberries – на этой интернет-площадке подешевели смартфоны китайских брендов.

В продовольственных магазинах быстрее всего дешевеют скоропортящиеся импортные товары - такие, как фрукты и овощи.

Изменение стоимости товаров, как правило, носит отложенный характер и не происходит сразу после изменения курса рубля, пояснил президент Ассоциации компаний интернет-торговли Арёем Соколов. В свою очередь, председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов отметил, что бытовая техника и электроника может начать дешеветь через полгода после укрепления рубля.