Московский политехнический колледж имени Годовикова отмечает 95-летие

95 лет со дня образования отмечает сегодня политехнический колледж имени Годовикова в Москве. Это одно из ведущих заведений столицы, где готовят специалистов по 20 направлением, востребованным в авиаотрасли. С юбилеем сотрудников и студентов поздравил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что колледж подготовил более 50 тысяч специалистов, в том числе семерых Героев Советского Союза, Героев Социалистического Труда, лауреатов государственных премий и выдающихся деятелей науки. Многие разработки выпускников помогали активно развивать нашу авиацию.

Рассчитать нагрузку на крыло, определить неполадки двигателя, разработать маршрут самолёта. Всему этому учат студентов политехнического колледжа. Если для нас, пассажиров, самолёт - это просто транспорт, для них это живой организм, который нуждается в тщательном контроле и настройке. Ведь от того, насколько точно на земле его подготовят к полету зависят жизни людей.

Будущие авиатехники тренируются в мастерских. Здесь самолёт разобран как конструктор - можно внимательно изучить двигатель, проверить работу систем управления. Или найти ржавчину в труднодоступных местах, тут студенты, почти как врачи, используют эндоскоп. Трубка с камерой позволяет заглянуть внутрь мотора, не разбирая его на части.

Практике уделяют 70% времени. Чтобы выпускники уверенно могли выполнять свою работу - ремонтировать самолёты хоть в гражданской авиакомпании, хоть на военном аэродроме.

"Те ребята, которые приходят к нам учиться, горят своим делом и хотят быть профессионалом. В ходе обучения мы им помогаем и наставляем в ходе той или иной задачи", - говорит мастер производственного обучения Алексей Фокин.

В колледже готовят не только авиатехников, здесь 20 направлений - от робототехники до дизайна и даже права. Обучают и будущих операторов беспилотных авиационных систем. Ребята управляют квадрокоптерами так лихо, что позавидует любой геймер. Перед этими студентами множество дорог - можно пойти работать в сельское хозяйство, а можно и в военную разведку.

Дмитрий Мезонов, преподаватель специальных дисциплин политехнического колледжа имени Годовикова: "Мы стараемся подстроить учебный процесс под их реальные задачи, которые будут на выпуске, когда они будут трудоустроены".

Любовь к небу и самолётам - вот что объединяет и студентов и преподавателей. Уже 95 лет колледж носит имя героя Советского Союза авиационного механика Николая Годовикова.

Сергей Михайлов, директор политехнического колледжа имени Годовикова: "Мы с гордостью сохраняем традиции, которые были заложены предшественниками, чувствуем ответственность перед собой и городом. Я думаю, что кадры, которые мы готовим для города – достойные кадры".

В колледже учатся более трёх тысяч студентов. По разным специальностям и направлениям сформированы более 90 групп. Здесь каждый знает - безопасность полёта начинается на земле.