В Подмосковье проходит апрельский пленум ЦК КПРФ

XII апрельский пленум ЦК КПРФ проходит сегодня в Московской области. Тема заседания - социальная защита трудящихся в условиях специальной военной операции.

На мероприятии собрались более 600 человек. Минутой молчания почтили память погибших однопартийцев при выполнении заданий в зоне спецоперации.

В своём выступлении председатель КПРФ Геннадий Зюганов упомянул и о гуманитарной деятельности коммунистов. Так, в Новороссию отправлено уже 136 конвоев с помощью. Более 22 тысяч детей приняли в санаториях.

Геннадий Зюганов, председатель партии КПРФ: "Мы всё делаем все для того, чтобы сплотить общество, освоить новые технологии и оказать ребятам, которые сражаются на передовой всю необходимую помощь. Без союза патриотических сил, без помощи партийных организаций, без поддержки трудовых коллективов, профсоюзов решить эту задачу крайне сложно".