В Москве прошёл финал детского конкурса "Стартуем к звёздам!"

Финал всероссийского детского конкурса "Стартуем к звёздам!" прошёл в столичном культурном центре "Салют". Школьники со всей страны соревновались в четырёх номинациях. Среди них - вокальное и хореографическое искусство, инструментальное исполнение и художественное слово. Свыше 500 участников смогли пройти в финал и представили свои работы на праздничном гала-концерте.

По всей стране сегодня проходят праздничные акции и концерты по случаю Дня космонавтики. Так, в Татарстане активисты выстроились в легендарную фразу Юрия Гагарина "Поехали!" и слова "Первые в космосе", и при этом подняли таблички цветов российского флага.

Зрелищный флешмоб организовали и в Калужской области. Боле двухсот человек встали так, чтобы образовалась форма первого советского спутника, сообщает "ТВ Центр".