В Москве строят храм в честь иконы Божией Матери Неопалимая Купина

На западе Москвы в районе Очаково-Матвеевское возводят храмовый комплекс в честь иконы Божьей Матери Неопалимая Купина. Площадку сегодня посетил советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

Строительство ведут по проекту архитектора, ставшего лауреатом премии ЮНЕСКО. Здания церкви и приходского дома выдержаны в традициях псковской школы, но с добавлением оригинальных авторских элементов.

Храмовый комплекс расположен в живописном месте на берегу реки Очаковки. Работы планируют завершить в этом году, сообщает "ТВ Центр".