Украинские войска за минувшие сутки нанесли пять ударов по российским энергетическим объектам. Об этом сообщили в Минобороны.

В Запорожской области из-за повреждения трансформатора без света остались пять населённых пунктов, на Кубани остановились два пассажирских поезда после удара по контактной сети, в Курской области атакованы три объекта "Россетей".

С 18 марта, то есть с момента объявления Владимиром Зеленским о соблюдении киевским режимом энергетического перемирия, ВСУ ни на один день не прекращали атак по российским энергообъектам. При этом Россия энергетический мораторий неукоснительно соблюдает.