Украина, Европа и Трамп: заявления Лаврова на Анталийском дипломатическом форуме

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на Антальском дипломатическом форуме. Глава внешнеполитического ведомства напомнил о том, как руководители НАТО обещали президенту СССР Михаилу Горбачеву, а потом и главе России Борису Ельцину, что в случае вывода российских войск из Германии НАТО ни на шаг не продвинется на восток.

Как известно, это оказалось банальной ложью. Сегодня евроатлантические структуры, созданные для обеспечения безопасности, потерпели крах, указал глава МИД.

Говоря об Украине, Лавров отметил, что права жителей новых регионов должны быть обеспечены независимо от мнения Киева. Россия в контексте украинского урегулирования озабочена не проблемой территорий, а проблемой людей, которые на них проживают, сказал министр.

Он также опроверг информацию о том, что в Анталье были какие-либо контакты с украинской делегацией.

Лавров положительно оценил слова и дела Дональда Трампа. Как отметил Лавров, нынешний глава США понимает, что надо устранить первопричины конфликта на Украине.

Оценивая испортившиеся при Джо Байдене отношения Москвы и Вашингтона, Лавров выразил уверенность, что потенциал для движения вперёд у двух держав есть всегда. Сейчас, в частности, идёт активный диалог о нормализации работы дипломатических миссий. Ещё Россия рассматривает возможность совместных проектов с Америкой.