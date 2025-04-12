В ВСУ сообщили о гибели пилота F-16

Пилот истребителя F-16 Воздушных сил ВСУ погиб 12 апреля. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ. При этом не уточняется, был ли утерян сам самолёт.

Сообщается, что он погиб во время выполнения боевого задания. Обстоятельства и место гибели лётчика не раскрываются, пишет "Российская газета".

За последние два года западные страны передали Киеву несколько устаревших американских самолётов F-16. Точное их число никогда не называлось.

В Генштабе ВСУ подтверждали факт утери только одного такого истребителя, это было августе 2024 года. Тогда, по некоторым данным, его сбили так называемым дружеским огнём свои же силы ПВО.