МВД предупредило россиян о новой уловке мошенников

Мошенники придумали новую схему обмана россиян. В МВД предупредили о приложениях для смартфонов, похищающих персональные данные пользователей.

Злоумышленники действуют так: они предлагают потенциальной жертве поставить лайки под определёнными постами в соцсетях, а за это дают возможность установить популярное приложение. Дальше всё происходит по обкатанной схеме: установленное приложение ворует персональные данные, сообщает ТАСС.

В связи с этим гражданам рекомендуют не вступать в переписку с незнакомыми людьми и скачивать на устройство приложения только из проверенных источников.