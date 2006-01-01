Отравление или выстрел в затылок: тайна внезапной смерти Рузвельта

12 апреля 1945 года 32-й президент США Франклин Делано Рузвельт внезапно умер в своем поместье Уорм-Спрингс. Официальная версия - от кровоизлияния в мозг. Хотя Рузвельту на тот момент было всего 63 года, он не отличался хорошим здоровьем. Так что для его близких, которые постоянно наблюдали за ним, смерть не была внезапной. Он был болен полиомиелитом, и периодически передвигался на коляске, что, впрочем, скрывали от широкой публики.

Вместе с тем были и странности: по неизвестной причине вскрытие произведено не было, а хоронили легендарного президента, который только вступил в свой четвёртый срок на этом посту почему-то в закрытом гробу. Это породило много версий, среди которых выделяются две: по первой Рузвельта отравили, по второй - его застрелили в затылок. Так что же произошло на самом деле? И не был ли Рузвельт устранен противниками его политики, прежде всего внешней, которые были полны решимости начать холодную войну с Советским Союзом?

В одной из комнат маленького Белого дома, как называли жилище Франклина Рузвельта в Уорм-Спрингс, расположенного более чем в полутора тысячах километрах от Вашингтона, находится незаконченный портрет 32-го президента США. Американская художница русского происхождения Елизавета Шуматова начала работу над ним здесь же в Уорм-Спрингс 9 апреля 1945 года, в полдень 12 апреля начался второй сеанс. Рузвельт оживленно беседовал с художницей, сеанс прервали на обед и вдруг президент пожаловался на острую боль в затылке, а затем рухнул, потеряв сознание. Потом установили, что это инсульт.

Спустя два часа он умер. Для всех это стало неожиданностью. Но это было связано с тем, что от общественности скрывали истинное состояние здоровья Рузвельта.

Владимир Васильев, старший научный сотрудник института США и Канады: "Рузвельт был недееспособным американским президентом. В 1944 четвертом году Рузвельт отсутствовал в Белом доме на протяжении 175 дней, то есть половина срока он не находился на рабочем месте. Эта ситуация была продолжена и в следующем году. Но это всё шло на фоне постоянных время от времени заявлений его лечащих врачей Белого дома, что президент находится в хорошем состоянии, что президент выполняет все свои обязанности".

Вероятно, это было оправдано в военный период. Как бы себя ощущала нация, зная, что её возглавляет недееспособный президент? Однако подобная внезапная кончина президента, которую никто не ожидал, тут же породила домыслы: а не помогли ли ему уйти из жизни? Ведь пришедший ему на смену вице-президент Трумэн резко поменял политику США.

Владимир Васильев, старший научный сотрудник института США и Канады: "Были много других всяких подобного рода версий относительно смерти Рузвельта. Но естественно, что они породили и представление о том, что тут не обошлось без внешних сил. Тогда очень широко распространилась версия в Европе, в частности, что Рузвельт был отравлен".

Именно это захотел хотел выяснить и Сталин. О кончине Рузвельта ему сообщил посол США в Москве Уильям Гарриман. Советский лидер начал расспрашивать подробности и хотел удостовериться, что Рузвельта не отравили.

Владимир Шаповалов, политолог: "У Рузвельта было много врагов, и Сталин вполне естественно, у которого сложились очень дружеские отношения с Рузвельтом, вполне естественно задал этот вопрос, имея в виду, что может быть Рузвельт был убит вследствие покушения, связанного с тем, что слишком сильно он отходил от традиционного американского курса, антисоветского курса и, конечно, это вызывало достаточно серьезные серьёзные вопросы у советского лидера".

Подобные подозрения действительно имели под собой основания. Кончина Рузвельта произошла в слишком удобный момент для тех, кто хотел, чтобы США начали проводить враждебную Советскому Союзу политику.

Вот что пишет в своей книге "Потерянная коалиция Рузвельта" американский историк Френк Костиглиола:

"Если бы Рузвельт прожил немного дольше, он, скорее всего, преуспел бы в переходе к послевоенному миру на основе управления большой тройки".

Рузвельт проводил не то, чтобы просоветскую политику, но прислушивался к мнению Сталина, шёл на уступки. Его даже критиковали за это после встречи в Ялте. Врагов у него хватало как внутри страны, так и вне её. Особенно настораживает, что после него хозяином Белого дома стал Гарри Трумэн. Тот самый, который сразу после нападения нацистов на Советский Союз заявил:

"Если мы увидим, что побеждает Германия, мы должны помочь России, если побеждает Россия, мы должны помочь Германии и, таким образом, позволить им убивать как можно больше, хотя я не хочу, чтобы Гитлер победил ни при каких обстоятельствах".

Сам Рузвельт, хоть и строил грандиозные планы: выступить в Сан-Франциско в конце апреля на конференции о создании ООН, поехать после победы в тур по Европе и заехать в Лондон, сознавал, что может уйти из жизни в любой момент.

Как же он выбрал Трумэна? Ведь с января 1941 года и по январь 45-го, то есть практически всю войну, должность вице-президента занимал Генри Уоллес – политик левых убеждений, очень популярный и в народе, и в Демократической партии. Рузвельт обещал ему, что они пойдут в тандеме и на выборах 1944 года. И вдруг на национальном съезде Демократической партии путём различных махинаций кандидатуру Уоллеса отодвинули, а на должность вице-президента навязали Рузвельту малоизвестного сенатора от Миссури Гарри Трумэна.

Владимир Шаповалов, политолог: "Лидеры Демократической партии были прекрасно осведомлены о том, что Рузвельт находится в плохой физической форме. У него есть проблемы со здоровьем и, следовательно, вице-президент Трумэн может в любой момент стать президентом".

Эти выборы были развилкой в истории США. В 1944 году она могла пойти по другому пути. Стань тогда Уоллес вице-президентом и займи он Овальный кабинет, вероятно, Холодной войны не было бы.

Уже после ухода Рузвельта Уоллес требовал, чтобы Соединенные Штаты поделились с Советским Союзом секретом атомного оружия, признавал необратимость перемен в Восточной Европе и решительно выступал против Холодной войны. Вот что он заявил в 1946 году:

"Мы должны заложить основы для установления подлинного мира с Россией. Идеологический конфликт будет существовать всегда, но это не может служить причиной того, чтобы дипломаты не могли создать основы для безопасного существования обеих систем рядом друг с другом".

Четвёртый срок Рузвельта продолжался всего 82 дня, а потом все резко поменялось. В Ялте Рузвельт пообещал Сталину помочь финансами в восстановлении экономики Советского Союза. Но Гарри Трумэн попробовал свернуть помощь даже по ленд-лизу уже 11 мая 1945 года, а затем Вашингтон стал требовать от Москвы платежи за эти поставки. Окончательно мы расплатились за них только в августе 2006 года, более чем через 60 лет после окончания войны. И, конечно, о какой-то американской финансовой помощи в восстановлении советской экономики речи уже не шло.

Уход Рузвельта из жизни в столь нужный для его противников момент, когда определялась вся послевоенная стратегия США, так же наводил на мысли о заговоре.

И еще одна подробность - тело Рузвельта не вскрывали. Его хоронили в закрытом гробу. Супруга президента США Элеонора Рузвельт вспоминала в своих мемуарах:

"Когда в Капитолии проводились похороны с торжественным прощанием, а толпы людей проходили мимо открытого гроба, мы часто говорили о том, как нам не нравится такая практика, и решили, что для нас она недопустима. Я попросила, чтобы гроб открыли один раз после того, как его поставят в Восточной комнате, чтобы я могла войти туда одна и положить всего несколько цветов, прежде чем его окончательно закроют. Франклин хотел, чтобы его запомнили таким, каким он был при жизни".

Такой отход от традиций опять же породил версию, что Рузвельт умер насильственной смертью. Якобы его хоронили в закрытом гробу, чтобы скрыть, что президенту выстрелили в затылок и его лицо было обезображено. И, возможно, за его смертью прослеживается британский след. По крайней мере, Черчилль явно должен был вздохнуть с облегчением, узнав о смерти Рузвельта.

Владимир Шаповалов, политолог: "Думаю, что для Черчилля это был подарок судьбы, гора с плеч свалилась у британского премьера, поскольку на протяжении всей Второй мировой войны ему приходилось выдерживать сложную дуэль, диалог вести с признанным лидером Западного мира, коим был Рузвельт, и этот диалог Черчилль достаточно часто проигрывал".

Надо заметить, что Черчилль в тот момент вынашивал идею операции "Немыслимое" - напасть на Советский Союз после окончания войны в Европе, используя гитлеровские войска, сдавшиеся западным союзникам. При Рузвельте он даже заикнуться о таком не посмел бы. Не то, что при Трумэне. В нём Черчилль нашел единомышленника. Так, в октябре 1945 года Трумэн отдал распоряжение Пентагону разработать план операции, получившей название "Тоталити": сбросить 20-30 ядерных бомб на 20 крупнейших городов и промышленных центров СССР, среди них Москва, Ленинград, Новосибирск, Баку, Ташкент, Тбилиси. Грозный. По разным причинам эти планы так и остались только на бумаге. Но Холодная война, начавшись в 1946 году, продолжалась 40 лет.