Иран и США договорились продолжить переговоры о ядерной программе

Во время второго раунда переговоров с США Тегеран обсудит рамки возможного соглашения по ядерной программе. Об этом в Омане, где сегодня проходили американо-иранские переговоры, заявил в интервью агентству SNN глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

Сегодня в столице Омана - Маскате - прошли непрямые переговоры главы внешнеполитического ведомства Ирана и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. Чем завершились переговоры, не известно. Сообщалось лишь то, что прошли они в конструктивном ключе.

Очередное обострение отношений Тегерана с Вашингтоном началось в марте, когда президент Дональд Трамп направил письмо с угрозами верховному лидеру Ирана. Глава Белого дома предложил совершить сделку по вопросу иранской ядерной программы, пригрозив в противном случае военным ответом.