Жителей Китая весом меньше 50 килограммов призвали не выходить на улицу

Жителям северных регионов Китая с весом до 50 килограммов рекомендуют остаться дома в ближайшие двое суток. Об этом сообщает китайский телеканал FTV News.

Всё дело в урагане, который бушует на севере Китая. Он пришёл в Поднебесную из соседней Монголии. Скорость ветра в Пекине и Тяньцзине может достигать 42 метров в секунду. Такой ветер срывает крыши с домов, вырывает с корнем небольшие деревья и разрушает отдельно стоящие постройки.

В Пекине действует оранжевый уровень погодной опасности, его объявили впервые за десять лет. Частично отменены занятия в школах, закрыты общественные пространства и музеи.