Трамп продлил на год режим ЧП под предлогом действий России

Дональд Трамп ещё на год продлил действие чрезвычайного положения в США под предлогом вредоносных внешнеполитических действий России, следует из текста документа, подписанного президентом США. Также продлевается блокировка российских активов.

Чрезвычайное положение было введено по решению Джо Байдена. В списке действий, якобы совершаемых Россией, названы попытки подорвать проведение демократических выборов в США и других странах, кибердеятельность и оказание влияния на иностранные правительства.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса США, Евросоюз, Япония и ещё несколько стран ввели против России масштабные санкции. Ограничения коснулись торговли, банковской сферы, промышленности, военного и космического сотрудничества, энергетики и других секторов экономики.

От этих ограничений сильно пострадали страны Европы – там резко выросли цены на топливо и начался дефицит некоторых товаров. Власти призвали граждан экономить электроэнергию. В США также зафиксированы рекордные цены на бензин, что вызвало недовольство автолюбителей.