"Сейчас наступила катастрофа?" Симоньян высказалась о смерти Паши Техника

Маргарита Симоньян высказалась о смерти Паши Техника. Главред телеканала RT призналась, что узнала о существовании такого рэпера из новостей, когда тот попал в больницу в Таиланде, а с творчеством музыканта ознакомилась только после его смерти.

"Человек умер. Я могу сказать только: "Царство небесное", - сказала она в эфире программы "Право знать" на канале "ТВ Центр".

Симоньян призналась, что в 12 лет сама слушала группу "Мальчишник", а ее одноклассники фанатели от "Сектора Газа", поэтому не видит ничего страшного в музыкальных увлечениях молодежи. В этом возрасте есть "тяга ко всему такому", отметила главред RT.

"Я все-таки не стала бы впадать в панику. Значит ли это, что сейчас наступила катастрофа? Не могу сказать, что "Сектор Газа" или "Мальчишник" чем-то принципиально отличаются от Паши Техника. Ни по текстам, ни по разврату, ни по пропаганде наркомании. Примерно то же самое. Просто музыка другая, потому что тогда в моде было другое", - заявила Симоньян.

В то же время, полагает она, с негативными явлениями в музыке необходимо бороться, а государству нужно быть внимательнее к этому. Симоньян напомнила, что в России действует закон, касающийся запрета пропаганды наркотиков. Если бы этот закон исполнялся, то, по мнению главреда RT, Паша Техник мог быть жив: "Что мешает этот закон выполнять? Может быть, и человек был бы жив. Подлечили бы его в определенных местах. Вышел и был бы жив. И пел бы дальше про что-то другое".

Кроме того, смерть и похороны Паши Техника подсветила другую проблему. Как рассказала Симоньян, уже несколько дней в соцсетях обсуждается идея о том, что наркоманам нужно сочувствовать так же, как больным раком.

"Оказалось, что огромному количеству людей невозможно объяснить, что это не одно и то же. Что человек не выбирает заболеть раком. А стать наркоманом человек выбирает. Поразительно, что столько народу признается, что они тоже наркоманы. Они теперь называют себя "наркопотребители". Знаете, как вот меняется русский язык и по тому, какое слово употребляется, ты понимаешь, в каком лагере человек. Наркоман – это же нехороший. А наркопотребитель – это молодец, надо пожалеть. Это очень страшно. Надо государству к этому относиться внимательнее. Это же все в открытом доступе было выложено", - заявила Маргарита Симоньян.

Паша Техник скончался в больнице Таиланда в ночь на 5 апреля. Причиной смерти официально назвали бактериальную пневмонию и септический шок. 10 дней 40-летний рэпер был в коме, но спасти его не удалось.

Отпевание Техника прошло в храме Петра и Павла в Лефортово. Толпа поклонников мешала движению транспорта, а ближайшие к церкви магазины пришлось закрыть из соображений безопасности. Фанаты лезли на заборы и даже пытались перебраться через ограду храма. Полиция все хулиганские действия тут же пресекала.