Армия России развивает наступление по всей линии фронта. Над Журавкой и Калиново российские штурмовики подняли флаги своих подразделений. И хотя посёлки в разных регионах – Сумской области и ДНР – это лучше всего демонстрирует, где сегодня наступление идёт самыми активными темпами.

Важные новости сегодня пришли и с юга ДНР. Группировка войск "Восток" прорвала оборону ВСУ в районах деревень Отрадное и Богатырь. Сейчас в этом квадрате идёт массированная артподготовка. На западе, в районе Купянска ВСУ всеми силами пытаются удержать позиции. Перебросили на подкрепление колумбийцев, британцев и поляков. Но продержались наёмники недолго.

Ещё одно направление, где оборона ВСУ начала стремительно сыпаться, это Дзержинск. Российские войска нащупали слабые места противника и обрушили на эти позиции сотни ударных дронов. Активность беспилотной авиации противника упала в разы.

В ближайшей перспективе важнейшая задача – овладеть Константиновкой. Продвижение к городу уже идёт. Часть высот вокруг него контролируют наши десантники. Это позволит взять город осадой, без прямого штурма и тяжёлых уличных боёв.