Сторонники Вучича вышли на многотысячный митинг в Белграде

Многотысячный митинг в поддержку действующей власти и национального суверенитета прошёл в Белграде. Сторонники президента Александра Вучича прибыли в сербскую столицу со всей страны, из Косова и Боснии.

Выступая перед собравшимися, глава государства подчеркнул: за попытками оппозиции расшатать ситуацию в республике стоят западные кураторы, которым мешает свободная и независимая Сербия, сообщает "ТВ Центр".

Вучич объявил о создании нового надпартийного движения "За народ и государство", которое встанет на защиту конституции и порядка. Одновременно митинг оппозиционной молодёжи, но гораздо менее многочисленный, прошёл в городе Нови Пазар.