Православные христиане отмечают Вербное воскресенье

Вход Господень в Иерусалим, известный в России как Вербное воскресенье, отмечают сегодня христиане всего мира. Один из главных праздников церковного календаря в этом году у православных, католиков, армян и протестантов приходится на один день.

По евангельскому преданию, после чудесного воскрешения своего друга Лазаря Христос с учениками торжественно вошёл в Иерусалим. Жители города встречали его как царя, с пальмовыми ветвями в руках. В России символом праздника вместо пальмы стала верба, сообщает "ТВ Центр".

Завтра у христиан начинается Страстная седмица - самая строгая неделя поста, посвящённая страданиям и крестной смерти Спасителя. А в следующее воскресенье верующие встретят Светлое Христово Воскресение – Пасху.