ФСБ предотвратила теракт в донецкой школе

В Донецке предотвращён теракт в школе. Его готовил учащийся школы №14, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.

Подросток был сторонником движения "Колумбайн"* (признано террористическим и запрещено в России). Он планировал собрать и взорвать два самодельных устройства в здании школы.

В телефоне ученика обнаружена инструкция по изготовлению самодельного взрывного устройства, а также контент насильственного, экстремистского и террористического содержания.

Родителей ученика привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка.

* Движение признано террористическим и запрещено в России