Трамп позитивно оценил переговоры с Россией по Украине

Переговоры с Россией по украинской теме продвигаются хорошо. Так прокомментировал визит спецпредставителя президента США в Санкт-Петербург Дональд Трамп, сообщает "ТВ Центр".

Общаясь с журналистами на борту своего самолёта, американский лидер сообщил, что работа дипломатов идёт полным ходом. И намекнул: в скором времени общественности могут сообщить некие хорошие новости.

"Думаю, что скоро у нас будет много хороших новостей о разрешении некоторых конфликтов. Переговоры с Украиной и Россией идут, вроде бы, хорошо, и вы очень скоро об этом узнаете", - сказал журналистам глава Белого дома.