Мощный ураган из Китая добрался до Приморья

Порядка тысячи домов и около девяти тысяч человек остались без электричества в Находке, Партизанске, Большом Камне, а также Хасанском и Красноармейском районах Приморского края. До региона добрался мощный циклон, который уже вовсю бушует в Китае.

Ураганный ветер с порывами свыше 40 метров в секунду сносит практически всё на своём пути. Натиска стихии не выдерживают деревья, срывает кровли домов. Отменены свыше трёх тысяч авиарейсов, остановлено движение поездов.

Власти пошли на крайние меры и призвали людей, чья масса тела меньше 50 килограммов, оставаться дома, чтобы их не унесло. Из-за поднявшейся пыльной бури видимость в некоторых районах не превышала 50 метров.

Впервые за десятилетие в Пекине объявлено штормовое предупреждение второго уровня. 22 миллиона жителей предупредили о необходимости избегать поездок без необходимости. Люди бросились в супермаркеты, чтобы купить продукты впрок. Полки вмиг опустели.

Удару стихии подверглись Пекин, соседний Тяньцзинь, провинция Хэбэй и Внутренняя Монголия. Повалено более восьми сотен деревьев, оборваны линии электропередачи, закрыты парки и храмы, приостановлено движение поездов. В некоторых районах ветер сопровождается дождём и крупным градом.