В Москве начался отбор школьников для арктической экспедиции

В Москве начался отбор школьников и студентов колледжей для участия в Большой арктической экспедиции. Об этом рассказал сегодня в социальной сети мэр Сергей Собянин.

14 учеников в конце июля отправятся на две недели на крайнюю северную точку Евразии - мыс Челюскин. Путешественники благоустроят территорию мемориального кладбища лётчиков и зимовщиков.

Чтобы попасть в отряд, необходимо написать Арктический диктант, принять участие в приключенческой игре, продемонстрировать свои туристические навыки и знания, а также пройти учебно-тренировочные сборы.

В этом году Большую арктическую экспедицию проведут в пятый раз, она посвящена 80-летию победы в Великой Отечественной войне.